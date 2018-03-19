На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 218 детей

С начала вооруженного конфликта по обе стороны линии соприкосновения, согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, погибли 138 детей (91 мальчик и 47 девочек), а также 80 детей в сбитом самолете МН-17. Всего - 218 погибших детей.

Об этом глава Мониторинговой миссии Фиона Фрейзер сказала в интервью для «ZN.UA».