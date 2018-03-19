За сутки в Донецкой области боевики два раза открывали огонь - один военнослужащий получил травмы

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За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.

В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ неподалеку Авдеевки. При этом на Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

Напомним, что в Донецкой области от разрыва гранаты погиб пограничник.

Виолетта Чех

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