Россия начала машстабные артиллерийские учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму

В понедельник, 19 марта, в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма начались масштабные артиллерийские учения Вооруженных сил РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа России.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению огневых задач в полевых условиях. Боевая подготовка артиллеристов организована на 19 полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в маневрах задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти 1400 единиц военной техники, среди которой системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо», «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские установки «Хоста», «Мста-С» и «Акация», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема». Во время учений военнослужащие также отработают «комбинированный» способ переброски военной техники.

«Особенностью предстоящих учений станет максимальное привлечение к выполнению огневых задач комплексов беспилотных летательных аппаратов, а также средств артиллерийской разведки, таких как мобильные радиолокационные комплексы «Зоопарк», «Аистенок» и других. В ходе выполнения боевых стрельб каждая артиллерийская войсковая часть израсходует более 1 тыс. боеприпасов различного типа и калибра», — сказано в в сообщении российского министерства.

Напомним, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела с территории Беларуси все силы после проведенных совместных учений «Запад-2017».