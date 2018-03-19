В Одессе оператора мобильной связи уличили в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры уличили в Одессе международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Установлено, что владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс.

«Через этот незаконный канал связи боевики «ЛНР» свободно общались между собой и российскими кураторами. Спецслужбы РФ получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались «услугами» этого оператора», - отмечается в сообщении.

В ходе обысков в офисе и технических помещениях оператора, а также по месту проживания владельца обнаружили специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более 500 тысяч гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика. Правоохранители также изъяли переписку и документы, подтверждающие предоставление услуг телефонной связи представителям террористической организации «ЛНР» и сотрудничества с ФСБ России.

В рамках открытого уголовного производства по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса («Создание террористической группы или террористической организации»), гражданину РФ объявлено о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что СБУ задержала шпиона «ДНР» в зоне проведения АТО.