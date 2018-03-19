Макрон заявил Путину, что Франция поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца, пишет «Левый берег».

В ходе разговора Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.

«Президент напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации Минских соглашений как можно скорее», - говорится в сообщении.

Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Африке и Сирии, в частности – в Восточной Гуте, и Макрон призвал Россию приложить все усилия, чтобы остановить боевые действия, ведущие к жертвам среди гражданского населения.

Макрон призвал российские власти «пролить свет» на обстоятельства отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери и вернуть твердый контроль над программами, которые не были объявлены в Организации по запрещению химического оружия.