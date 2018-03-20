Командующий Объединенных сил заявил, что освободит Донбасс от российских оккупантов

Новоназначенный командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что целью проведения операции станет освобождение временно оккупированного Донбасса от пророссийских наемников.

Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

По словам Наева, 16 марта президент Украины поставил четкую задачу, чтобы Вооруженные Силы, а также силы и средства других вооруженных формирований и правоохранительных органов были готовы не только вести оборонительные действия, но и к полному освобождению оккупированных территорий.

- Задачу по полному освобождению оккупированных территорий, я, как командующий Объединенных сил, выполню, - подчеркнул Наев.

Он подчеркнул, что первые шаги на новой должности будут посвящены должному планированию операции Объединенных сил.

- По прибытии к месту проведения операции мне будет необходимо детально изучить обстановку, оценить ее по всем направлениям – военным, правоохранительным, по направлению деятельности военно-гражданских администраций, - сказал Наев.

Командующий Объединенных сил уточнил, что после проведения такой оценки он должен будет принять такие решения, которые позволят в ходе операции достичь наилучшего результата в кратчайшие сроки и при условии рационального использования ресурсов.

Отвечая на вопрос, в чем будет заключаться отличие операции Объединенных сил от АТО, Наев сказал:

- Главные отличия – в подчиненности. Если раньше антитеррористическая операция проходила под общим руководством антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.