В Чернигове СБУ уличила группу людей в провокации межнациональных конфликтов по приказам спецслужб РФ

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили банду, которая по приказу спецслужб Российской Федерации провоцировала межнациональные конфликты.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб совершала преступления направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины», – говорится в сообщении.

Как отмечается, участники банды были причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

«В ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района на Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, которые погибли в сентябре 1939 года в боях с красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании еврейской общины «Еврейский дом» в Сумах», - отмечается в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили в домах фигурантов дела восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

По указанным фактам открыто уголовное производство по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность»), части 1 статьи 11 («Государственная измена») и части 1 статьи 255 («Правовые последствия совершения сделки дееспособным физическим лицом, которое в момент его совершения не осознавало значения своих действий и (или) не могло руководить ими») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Одессе оператора мобильной связи уличили в сотрудничестве со спецслужбами РФ.