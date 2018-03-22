Нардепы поддержали проект о нелегитимности выборов в оккупированном Россией Крыму: «Результаты голосования являются ничтожными»

Депутаты парламента поддержали проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания Украиной легитимности выборов президента России в оккупированном Крыму.

За данное решение проголосовали 255 народных депутатов.

«Организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов Президента России голосования на временно оккупированной территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь является противоправной», – сказано в заявлении.

«Результаты данного незаконного голосования являются ничтожными, не имеют никаких правовых последствий и никаким образом не могут свидетельствовать или каким-либо способом быть использованными как свидетельства какого-либо изменения статуса Крыма, определенного Конституцией и законами Украины», - говорится в документе.

# Рада8 255 голосами підтримала Постанову про Заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів Президента РФ на тимчасово окупованих територіях України-Автономній Республіці Крим та місті Севастополь➡️https://t.co/xoqPia4SPX pic.twitter.com/Mxwb9SzCEd — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 22 марта 2018 г.

Кроме того, украинский парламент призывает международное сообщество применить дополнительные санкции против России и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования во время выборов Президента России на территории Крыма, а также причастным к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины.

Ранее сообщалось, что по данным экзит-пола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на выборах президента РФ Владимир Путин набрал 73,9% голосов избирателей.

Напомним, что в Киеве полиция и националисты не пустили в здание посольства Российской Федерации троих россиян (двух мужчин и женщину), которые хотели проголосовать на выборах президента.

Также напомним, что в аннексированном Севастополе проголосовавшим на выборах выдавали памятные медали.

Отметим, что Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что выборы президента РФ в оккупированном Крыму - неприемлемы.