В Николаев после успешного выполнения задач вернулись морские артиллеристы

После успешного выполнения задач по назначению одно из подразделений отдельной артиллерийской бригады Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вернулся к местам постоянной дислокации.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил пресс-офицер бригады младший лейтенант Дмитрий Плетенчук.

По его словам, артиллеристы с честью и достоинством выполнили поставленные перед ними задачи. За это им свою благодарность выразил командир бригады полковник Андрей Шубин.

— После длительной командировки их ждет восстановление и отдых. Впереди многомесячное обучение, доукомплектование и отпуска, – добавил пресс-офицер.

Кроме того, Плетенчук отметил, что во время выполнения заданий подразделение показало себя с лучшей стороны.

– Соответственно, наиболее достойные представители подразделения были поощрены командованием Военно-Морских Сил ВС Украины, командованием Морской пехоты, воинской части и представителями областной и городской власти. Последние искренне поблагодарили военнослужащих бригады, – отметил пресс-офицер.

Как известно, в Николаеве дислоцируется 406-я отдельная артиллерийская бригада ВМС Украины.