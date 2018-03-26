Борьба Украины с российской агрессией идет от Донбасса до Закарпатья, - Порошенко

В Украине борьба с агрессией со стороны России и ее спецслужб и борьба за право стать европейским государством продолжается как на Донбассе, так и на Закарпатье.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю годовщины создания Нацгвардии, передает пресс-служба главы государства.

- Борьба патриотов Украины за право жить в европейском государстве ведется на всей ее территории, от Донбасса, где осуществляется прямая агрессия, в Закарпатье, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить наши отношения с западными партнерами, - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в Киев.