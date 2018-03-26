ФСБ уже на Закарпатье, мы их не видим, но они здесю, - Москаль

Оружие, которое вывозил из Донбасса руководитель ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан, могло предназначаться для расшатывания ситуации на Закарпатье.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

- Это вполне возможно. Вмешаться в ситуацию в регионе пытается ФСБ, а именно 5-е Управление, которое занимается разведывательной деятельностью и проведением спецопераций на территории стран бывшего СССР, – сказал Москаль, отметив, что управление интересуется прежде всего Грузией, Украиной и Молдовой.

По его словам, россияне дали команду на расшатывание ситуации в области.

- Поступила команда расшатать ситуацию на границе с ЕС. Закарпатье очень их интересует. Они могут сидеть в любом отеле на границе с Украиной в Чехии, Румынии, Польше. Они могут сидеть здесь, в какой-то здравнице. Это как радиация. Мы их не видим, но они здесь есть, – заявил Москаль.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что 70% кадровых сотрудников «5-го управления ФСБ» составляют этнические украинцы, которые прибыли из разных регионов.

- Могу сказать, что они работают очень профессионально. Но сейчас терпят провал за провалом на Закарпатье, – отметил Москаль.

Напомним, на Закарпатье полиция задержала приезжую вооруженную группу – одно авто с николаевской регистрацией.