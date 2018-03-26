«Сдать паспорта граждан РФ»: СБУ перехватила разговоры боевиков, доказывающие присутствие российской амии на Донбассе

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Служба безопасности Украины получила очередные доказательства присутствия российских военных в незаконных вооруженных формированиях так называемых «ЛДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

На аудиозаписях переговоров террористов, которые были перехвачены СБУ, можно услышать приказ из Москвы — срочно сдать паспорта граждан РФ всем российским военнослужащим и спецназовцам, которые воюют на территории ОРДЛО, и получили документы прикрытия — паспорта фейковых республик.

Напомним, ранее сообщалось, что Российским военным запретят пользоваться смартфонами, чтобы они не выдавали информацию об агрессии РФ.

Отметим, ранее сообщалось, что крымский парламент штурмовали российские десантники из Ульяновска в форме «Беркута»

Роман Свиридов

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