Россия впервые со Второй мировой применила в Европе оружие массового уничтожения, - министр обороны США

Министр обороны США Джим Мэттис строго осудил Россию за отравление на территории Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и возложил ответственность за попытку убийства на президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Министр обороны США Джим Мэттис раскритиковал «довольно очевидное использование Россией оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые со Второй мировой войны». Мэттис назвал действия России по Скрипалю «покушением на убийство мужчины и его дочери».

По словам министра обороны США, попытки России снять с себя ответственность за покушение на Скрипаля напоминают о том, как происходила незаконная аннексия Россией Крыма и события на востоке Украины.

- Они снимают шевроны с военных и отправляются в Крым. Они говорят, что не причастны к операциям в Восточной Украине. Не представляю, как они могут такое говорить в глаза, - сказал министр обороны США.

Он также отметил, что Россия «пытается разрушить единство западного альянса» и «вмешивается в выборы в других странах». При этом министр обороны США возложил ответственность за происходящее на президента России Владимира Путина.

- Конечно же он ответственный – он глава государства, - заявил Мэттис.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, США и 14 стран Евросоюза выдворили российских дипломатов из-за отравления шпиона Скрипаля.