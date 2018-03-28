С 2014 года оккупационные силы РФ убили на Донбассе 242 ребенка, - Порошенко

За время с начала российской агрессии против Украины в 2014 в результате преступных действий оккупационных сил РФ на Донбассе погибли 242 ребенка.

Об этом в Киеве во время Всеукраинской акции Дети объединяют Украину сообщил президент Петр Порошенко.

- 242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года, - сказал он.

Отметим, что данное заявление было сделано на фоне трагедии в ТЦ Зимняя вишня в российском Кемерово, жертвами которой стали десятки детей.

При этом, упоминая гибель российских детей, глава государства выразил свои соболезнования их родным и близким.

- Мир и Украина переживают непростые времена, и мы должны держать наше сердце открытым. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли в Донбассе, в Сирии и в Кемерово. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни, - сказал Порошенко.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека, из которых 41 ребенок.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.