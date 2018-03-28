В Николаеве суд арестовал на время следствия женщину, которая скинула своего сына-младенца с моста

В Николаеве Центральный районный суд 28 марта на время следствия арестовал на два месяца женщину, которая скинула своего 9-месячного сына с Ингульского моста.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Преступление случилось вечером 26 марта. Мальчика удалось спасти благодаря оперативным действиям патрульных, медиков и матросов-спасателей. На данный момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Его матери сообщили о подозрении по части 2 статьи 15, пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка»).

Меру пресечения избирала председатель Центрального райсуда Галина Подзигун. Прокуратура просила для подозреваемой арест на два месяца без залога, поскольку есть риски, что она будет скрываться от следствия. Также в прокуратуре считают, что подозреваемая, имея доступ к ребенку, возможно решит закончить намеренное преступление.

Защита женщины просит назначить ей домашний арест. По словам защиты, она хотела покончить жизнь самоубийством и случайно сбросила ребенка с моста. Адвокаты также предполагают, что она была в состоянии аффекта и настаивают на психологической экспертизе.

Также, по словам защиты, подозреваемая на мосту разговаривала по телефону со своим гражданским мужем, который, находясь в СИЗО, требовал от нее перечислить деньги – 4 тысячи гривен.

В итоге судья Подзигун приняла решение арестовать подозреваемую на два месяца без возможности выйти на свободу под залог.