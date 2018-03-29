На Донбассе за сутки боевики более 50 раз обстреляли украинские позиции

За прошедшие сутки на Донбассе боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, применив при этом вооружение запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении с запрещенной 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по позициям в Широкино, а из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП - по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутово.

Также 82-миллиметровые минометы оккупанты применили вблизи Водяного и Песков. С гранатометов различных систем они обстреляли защитников Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков. Кроме этого, они вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по укреплениям неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки.

На Луганском направлении с 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки. Также они применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в сторону защитников населенного пункта Счастье.

Отмечается, что в результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Каменском СБУ задержала военкома, который требовал взятку у ветерана АТО, угрожая повторным призывом.