В зоне АТО от пули снайпера погиб 19-летний доброволец

В зоне АТО 27 марта снайпер боевиков убил добровольца Андрея Кривича, который производил пуск беспилотника.

Об этом сообщает «Инфорезист».

Андрею было всего 19 лет, он был добровольцем «Правого сектора» и занимался аэроразведкой для одного из подразделений в зоне АТО. Кривич учился в Сумском педагогическом университете, планировал стать военным психологом. Его вторая ротация в зону боевых действий в качестве аэроразведчика стала последней. Похоронят Андрея 30 марта в родном Конотопе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки боевики более 50 раз обстреляли украинские позиции.