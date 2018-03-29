На Донбассе полицейским сдался якут, воевавший на стороне «ДНР»

В полицейский участок Часового Яра добровольно пришел 24-летний гражданин РФ, участвовавший в 2014 году в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района.

Об этом сообщается в отделе коммуникации Нацполиции в Донецкой области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что он является гражданином РФ, в Украину приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город Часов Яр.

После освобождения Бахмутского района украинскими войсками человек убежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины.

На днях он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа «Вернись домой», которая дает шанс освободиться от уголовной ответственности, боевик добровольно пришел в полицию.

При себе мужчина имел поддельный паспорт гражданина Украины. В ходе проверки оперативники установили личность нелегального мигранта.

По факту участия в незаконных вооруженных формированиях открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Напомним, что СБУ задержала «офицера спецслужб ДНР», которая приехала в Херсон за загранпаспортом.