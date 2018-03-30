В оккупированной Макеевке «полиция ДНР» убила парня из-за «прогулов в ПТУ»

В оккупированной Макеевке боевики, которые теперь называются «полицией ДНР», доставили в райотдел 18-летнего Влада Гиневича и запытали его до смерти якобы за прогулы в ПТУ.

Об этом в своем блоге написал журналист Денис Казанский.

Сообщение об убийстве Влада разместили в социальных сетях его друзья. В структуре «ДНР» поначалу происшествие попытались замолчать, но когда информация распространилась – все же выпустили официальный комментарий. Вот что написали друзья погибшего:

«Вчера Влада забрали в милицию. Забрали вместе с мамой, отвезли на бутовский поворот, возле паспортного стола. Его завели, а ее оставили на улице. С ее уст вам доношу – она ждала его часов 5-6, и он ей написал: «Мам, принеси покушать». Она стучалась, но ее не впускали. Потом приезжает «скорая»… Она говорит, что поняла, что что-то тут неладно. Потом спустя время выходят и спрашивают: «Вы Гиневич?» И сказали: ваш сын умер…».

Друзья не верят в то, что 18-летний Влад умер сам, и утверждают, что в «полиции» его били по голове. Девушка убитого Таня написала в комментариях, что была на его похоронах и видела на теле следы пыток и побоев. В «полиции» Влада душили пакетом, били по голове. После того, как с подачи друзей и родственников скандальная история пошла гулять по соцсетям, в «МВД ДНР» выпустили заявление по поводу случившегося.

Парня якобы пригласили на беседу по поводу прогулов в ПТУ. Там, по словам «полицейских», он признался, что употребляет наркотики. А потом взял и сам умер прямо в отделе.

«Все это конечно звучит, как полное безумие. Вызывать совершеннолетнего человека в полицию за прогулы в ПТУ – шизофрения. Контролировать учебу взрослого парня – не дело полиции. Даже такой ублюдочной и фейковой, как «полиция ДНР». Нигде в мире не арестовывают за двойки и прогулы. Конечно, только последний дегенерат может поверить, что здоровый 18-летний парень, вызванный за прогулы в полицию, сам внезапно умер там от отека головного мозга. Влад далеко не первая жертва «защитников». Еще с 2014 года пропавшими без вести в «ЛДНР» числятся сотни людей», - сообщает Казанский.

Напомним, что ранее в оккупированной Горловке задержали уроженца Одесчины, подозреваемого в убийстве и каннибальстве.