В зоне АТО боевики нарушили перемирие – один военнослужащий погиб, еще трое ранены

В пятницу, 30 марта, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям сил АТО, в результате один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Донецком направлении боевики били из 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты по укреплениям вблизи Талаковки. В районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки открывали огонь из гранатометов, а неподалеку Водяного - из зенитной установки. Позиции сил АТО у Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, шахты Бутовка и Павлополя были обстреляны из стрелкового оружия.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия были соблюдены в полной мере.

Напомним, на Луганщине взяли в плен боевика, пытавшегося проникнуть на подконтрольную территорию с автоматом и «военным билетом».