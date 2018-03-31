На Донбассе боевики за сутки 32 раза обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки, 30 марта, российско-оккупационные войска продолжали срывать «пасхальное перемирие» и осуществили 32 обстрела позиций украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как известно, 30 марта также во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, еще трое – ранены.

На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял украинские укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, шахты Бутовка, Лебединского и Широкино.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляли украинские укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов - окрестности Павлополя и Пищевика.

Кроме этого из стрелкового оружия огонь вели по защитниках Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам украинских защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

Напомним, СБУ перехватила разговоры боевиков, доказывающие присутствие российской армии на Донбассе.