«Логово шпионов»: Великобритания намерена закрыть российское торговое представительство

Великобритания пригрозила России закрытием торгового представительства на севере Лондона.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.
Таким образом Британия отреагировала на желание Кремля выслать еще больше британских дипломатов.
В Лондоне называют российскую миссию логовом шпионов.
Ранее посол Британии в РФ Лори Бристоу отметил, что дипломатическая война между странами началась после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Важно помнить, почему возник этот кризис. Это использование химического оружия на улицах Великобритании, подчеркнул Бристоу.
Напомним, ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.