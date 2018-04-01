«Обеспокоены, но помощи не будет»: Канада о кибератаках на Украину

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Правительство Канады не будет оказывать Украине военную помощь в сфере кибербезопасности, но выражает решительную поддержку.

Об этом говорится в ответе на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает Укринформ

В документе говорится, что Канада поддерживает разработку стратегии кибербезопасности и приведение законодательства к стандартам НАТО и ЕС. 

- Тем не менее предоставление военной помощи в этой сфере сейчас не рассматривается" - заявили в правительстве.  

В конце декабря 2017 года комитет парламента Канады по вопросам обороны призвал правительство отправить в Украину военный персонал для помощи в отражении кибератак.

Напомним, в Госдепе заявили, что Россия использует Украину как лабораторию для кибератак.

Роман Свиридов

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