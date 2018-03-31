Три боевика «ДНР» добровольно сдались полиции в Донецкой области

Трое мужчин, которые принимали участие в незаконной деятельности так называемой ДНР, сдались полиции Бахмута в течение последней недели.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Вчера в милицию обратился 36-летний мужчина с Северска. Он с автоматом обследовал машины и проверял документы водителей на блокпосту «ДНР».

«После трехлетнего укрытия решил сам рассказать полиции о своих противоправные действия», – сообщает пресс-служба полиции.

Среди бывших боевиков, 30-летний житель Северска, который также с оружием в руках дежурил на блокпосту террористов.

В городе Часов Яр полицейским сдался гражданин России, который в 2014 году принимал участие в незаконной деятельности так называемой ДНР в Бахмутском районе. Экс-наемник «нес службу» на блокпосту возле села Григорьевка, а также патрулировал город.

«После освобождения района украинскими войсками мужчина убежал и 4 года скрывался в РФ, в Крыму и разных областях Украины», – сообщают в полиции.

Экс-боевики воспользовались программой «Вернись домой», что помогает бывшим участникам незаконных вооруженных формирований добровольно сообщить об этом в органы государственной власти.

Согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, возможность избежать тюрьмы есть только у тех, кто не совершал тяжких преступлений против мирного населения. Сейчас полицейские проверяют деятельность мужчин, которые к ним обратились.

С начала 2018 полиция Донетчины привлекла к ответственности 65 боевиков. Из них 55 – задержаны, еще 10 – заочно уведомлены о подозрении и объявлены в розыск.

Напомним, ранее на Донбассе полицейским сдался якут, воевавший на стороне боевиков «ДНР»