На Донбассе боевики за сутки 11 раз нарушили перемирие – двоих военнослужащих госпитализировали

За прошедшие сутки, 31 марта, боевики 11 раз нарушили перемирие - ранены 2 украинских военных.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник четыре раза открывал огонь по украинским позициям возле Водяного. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты трижды обстреляли защитников Павлополя.

Кроме этого, гранатометы и стрелковое оружие враг применил по защитниках Авдеевки и Марьинки.

На Луганском направлении из 82 мм минометов, гранатометов и вооружения БМП оккупанты дважды вели огонь по укреплениям ВСУ в районе Катериновки.

«В результате вражеского огня двое украинских защитников ранены. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали необходимую помощь», – говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что за сутки, 30 марта, на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ.

Напомним, что спецназовцы из батальона «Николаев» отправились на ротацию в зону АТО.