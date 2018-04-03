Спецслужбы РФ заявили о задержании «украинского шпиона», но после раскаяния отпустили

Федеральная служба безопасности России заявляет, что разоблачила попытку передать украинцу и двум россиянам секретные военные карты местности.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на свердловское управление ФСБ.

- Где именно служат или работают задержанные — трое россиян и один гражданин Украины — неясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется, - говорится в сообщении.

Отмечается только, что по местам проживания всех троих - в Симферополе, Екатеринбурге и Омске - проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил России.

В ФСБ говорят, что передачу секретных сведений удалось предотвратить, но уголовное дело решено не возбуждать, ограничившись предупреждением о «недопустимости действий, подпадающих под статьи УК «Государственная измена» и «Шпионаж».

По утверждению службы, все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем».

Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден – неизвестно.

Как сообщалось, такие схемы, когда людей якобы ловят на уголовном преступлении в России, ФСБ использует для вербовки украинцев, чтобы те занимались шпионажем в пользу РФ.

Напомним, ранее российская ФСБ заявила о задержании в Севастополе военнослужащего штаба Черноморского флота за шпионаж в пользу Украины.