У Трампа заявили, что офицеры-дипломаты России осуществляли диверсии в США

Сокращение дипломатического персонала РФ в США подорвет возможности Кремля в распространении пропаганды, лжи, а также в какой-то мере поможет обезопасить страну от очередного российского вмешательства в выборы.

Такие мнение в финальном публичном выступлении в ранге советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности выразил Герберт Макмастер, передает «Liga.NET».

- Это поможет защитить наши демократические институты и процессы, так как эти российские офицеры организуют мощную пропаганду, дезинформацию и политические диверсии, - заявил он.

По словам генерала, Путин «может верить, что побеждает» в этой новой форме войны, и считать, что наши свободные нации слабы и не отреагируют на его провокации».

- Он ошибается, - добавил Макмастер.

По его мнению, США так и не заставили РФ «заплатить большую цену» за ее агрессию, однако «мы можем помочь Путину понять, какую смертельную ошибку он совершил».

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.