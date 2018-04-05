«Это герои», - Президент Литвы рассказала Трампу об украинских воинах

Украина создала армию, которая способна себя защитить, а украинские военные — это герои, которые могут постоять за свою страну.

Об этом рассказала лидеру США Дональду Трампу президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает «Голос Америки».

Президенты встретились в Вашингтоне в рамках саммита лидеров государств Балтии. Трамп расспрашивал об украинских военнослужащих и о том, как Украина защищается.

«Он спрашивал об украинских солдатах, о том, насколько Украина способна защитить себя. И, кончено, мы сказали, что ваши (украинские — ПН.) военные являются героями и, что они могут постоять за свою страну, за независимость, и что Украина создала армию, которая способна себя защитить», — заявила литовский президент.

По словам Грибаускайте, Трамп «всегда является сложным, но интересным», и с ним было достигнуто взаимопонимание.

«Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, поддержке Украины», — добавила она.

Напомним, у Трампа заявили, что офицеры-дипломаты России осуществляли диверсии в США.