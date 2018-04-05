У России был повод ликвидировать шпиона Скрипаля, - глава МИД Великобритании

У России был повод ликвидировать бывшего российского шпиона-пребежчика Сергея Скрипаля.

Такое мнение на своей странице в Twitter высказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Он также отметил, что эксперты Центра исследований ядовитых веществ британского Минобороны в Портон-Дауне идентифицировали нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, как газ группы «Новичок».

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что Россия исследовала методы доставки нервно-паралитических веществ, возможно, для убийств, и в рамках этой программы в РФ было создано и сохранено небольшое количество «Новичка».

1) Porton Down identified nerve agent as military grade Novichok; 2) Russia has investigated delivering nerve agents,likely for assassination,& as part of this programme has produced and stockpiled small quantities of Novichoks; 3) Russia has motive for targeting Sergei Skripal. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 4 апреля 2018 г.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.