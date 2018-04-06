Украина вернет Донбасс, но не так, как Россия вернула Чечню в 90-х, - министр обороны Полторак

Украина будет стараться поскорее вернуть Донбасс и восстановить свою территориальную целостность, однако военная операция Объединенных сил будет отличаться от той, которую в 90-х годах вела Россия в Чечне.

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет «Урядовий кур’єр».

- Мы не планируем проводить широкомасштабные наступательные действия и осуществлять захват территории так, как это делала Россия в Чечне, уничтожая тысячи мирных жителей, – заявил он и подчеркнул, что Украина – страна цивилизованная, поэтому проблему возвращения всех оккупированных захватчиком территорий будет решать цивилизованными методами.

Министр отметил, что принятый парламентом закон о реинтеграции Донбасса создает все юридические предпосылки для возвращения оккупированных районов.

- Этот закон позволяет эффективно удерживать занятые нами позиции, не давая врагу шансов захвата новых территорий. И он способствует подготовке к освобождению украинских земель, – подчеркнул Полторак.

Напомним, ранее Командующий силами АТО, генерал-лейтенант Михаил Забродский считает, что возвращать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей нужно не только силой.