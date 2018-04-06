Из-за запугиваний и физического давления из аннексированного Крыма выехали около 40 тысяч украинцев, - МИД

Из-за запугиваний и физического давления из аннексированного Российской Федерацией Крыма выехали около 40 тыс. украинцев.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ходе выступления на международной конференции «Деокупация Крыма: когда и как» в Португалии, сообщает пресс-служба МИД.

Так, говоря о нарушении прав человека в Крыму, Кислица отметил, что из-за запугиваний, физического и психологического давления со стороны оккупационной власти Крыма около 35-40 тысяч украинцев (в том числе свыше 20 тысяч крымских татар) выехали с полуострова.

«Российская власть использует такие методы для устранения любых общественных инициатив и оппозиции. Результатом этой политики стало незаконное задержание около 60 граждан Украины в России и на временно оккупированной территории Крыма в результате сфальсифицированных дел. Их освобождение остается одним из главных приоритетов Украины и международного сообщества», - говорится в сообщении.

Отметим, из-за разгрома храма в Симферополе российскими силовиками УПЦ КП обратилась в Европейский суд.

Напомним, в аннексированном Крыму после задержания умерла 83-летняя активисткакрымскотатарского движения