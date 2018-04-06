На Донетчине командир боевиков ДНР сдался украинским полицейским

Командир минометного расчета террористов «ДНР» добровольно сложил оружие и сдался украинским правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, 23-летний житель Славянска примкнул к боевикам так называемой «Донецкой народной республики» в 2015 году. Покинув жену с годовалым ребенком парень отправился в Енакиево, где его назначили на должность командира минометного расчета. Однако, боевик рассказывает, что в рядах террористов занимался ремонтом электрики и другими хозяйственными делами.

Уже через пол года парень разочаровался в идеях «ДНР», однако решился сдаться только сейчас.

«Вожаки занимаются мародерством и заняты только своим материальным положением, а до рядовых солдат и мирных жителей им безразлично», — рассказал бывший боевик.

Правоохранители открыли в отношении парня уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. После тщательной проверки материалы и суда мужчину могут освободить от уголовной ответственности.

Полиция отмечает, что за последних 10 дней это уже пятый боевик, который сдался правоохранителям Бахмута, и седьмой – по Донецкой области.

Напомним, ранее три боевика «ДНР» добровольно сдались полиции в Донецкой области