«Есть все возможности мирного урегулирования конфликта на Донбассе», - экс-замгоссекретаря США

В Соединенных Штатах Америки считают, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе является вполне реальным.

Об этом в ходе заседания круглого стола в Верховной Раде Украины парламенте при участии представителей Госдепартамента США и Минобороны США, Консультационной Миссии Европейского Союза, Представительства НАТО в Украине, Офиса связи НАТО, Американского Совета по вопросам внешней политики заявил экс-первый заместитель Госсекретаря США, член Научного совета Минобороны США Уильям Шнайдер, передает «Левый берег».

- Я и мои коллеги вновь в Украине. Нас поразила возможность посетить Донбасс, рядом с линией разграничения. Мы смогли увидеть все своими глазами. То как украинские воины отдают свою жизнь за независимость и территориальную целостность Украины, — заявил он.

Он заверил, что американская делегация «донесет власти США все, что увидели здесь для поддержки Украины».

Шнайдер полагает, что на данный момент есть «все возможности мирного урегулирования конфликта и сдерживания военной агрессии и внешней оккупации Украины».

В свою очередь, спикер ВРУ Андрей Парубий поблагодарил США за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

- Угроза Путина — это не только угроза для Украины, а всего региона. И это не только милитарная угроза, — подчеркнул глава украинского парламента.

Парубий напомнил, что США последовательно поддерживают Украину в сдерживании РФ в реализации «Северного потока—2».

В то же время, глава профильного Комитета ВР по вопросам иностранных дел Анна Гопко отметила о необходимости усиления европейских санкций в отношении РФ по примеру более жесткой позиции США. Также Гопко выразила надежду получения Украиной ПДЧ НАТО на предстоящем саммите альянса в июле 2018 года.

- Украина — партнер НАТО, который может предоставить свой уникальный и бесценный опыт противостояния гибридной агрессии РФ... Мы очень надеемся, что новый Госсекретарь США будет занимать жесткую позицию в отношении агрессора, — сказала она.

Напомним, ранее Командующий силами АТО, генерал-лейтенант Михаил Забродский считает, что возвращать оккупированные районы Донецкой и Луганской областей нужно не только силой.