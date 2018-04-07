«Надоело прятаться»: За последние десять дней в полицию сдались девять боевиков из «ДНР»

С начала 2017 года в полицию Донетчины сдались девять боевиков, семь из них - за последние десять дней.

Об этом сообщают в полиции Донецкой области.

Так, большая часть сдавшихся боевиков - это жители подконтрольной Украине территории, двое - выехали из оккупированных городов. Возраст бывших участников незаконных вооруженных формирований от 22 до 46 лет. Отмечается, что среди них была одна женщина.

В сообщении указывается, что участнику «Первой Славянской бригады», который пытался выехать из «ДНР», всячески препятствовали командиры террористов, сжигая документы, допрашивая и запугивая тем, что в Украине «будут пытать, отрежут руки, ноги». Украинские полицейские вместе с пограничной службой вывели мужчину из оккупированной территории, сейчас с ним работают следователи.

По словам бывших боевиков, о возможности избежать ответственности они узнали из СМИ, прочитав о своих «коллегах», которые добровольно сдались украинской полиции.

«Напомним, согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Для этого нужно обратиться в полицию по номеру 0-800-505-102 или заполнить форму на сайте «Стоптероризм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году полиция объявила о подозрении 74 боевикам. Их ждет суд и, как правило, до 8 лет лишения свободы. Однако для граждан, подвергшихся воздействию пророссийской пропаганды и вступлению в НВФ, но не совершавших тяжких преступлений, закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что три боевика «ДНР» добровольно сдались полиции в Донецкой области.