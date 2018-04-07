В зоне проведения АТО возле позиций военных найден самодельный беспилотник боевиков со взрывчаткой

В пятницу, 6 апреля, на Донбассе возле позиций сил АТО обнаружены остатки самодельного беспилотного летательного аппарата боевиков, начиненного взрывчаткой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Согласно данным оценки местности и положения летательного аппарата установлено, что БЛА двигался в направлении населенного пункта Верхнеторецкое, но к счастью упал в поле. Заряд пластического взрывчатого вещества, который составлял не менее одного килограмма не сдетонировал», – сказано в сообщении.

Беспилотный летательный аппарат произведен кустарным способом. Очевидно, чтобы избежать возможности его идентификации, отмечают в штабе.

Беспилотник собран на основе полипропиленовой трубы, где находилась капсула с боевым веществом и электродетонатором, приводимым в действие в результате столкновения БЛА с объектом. По предварительным оценкам специалистов штаба АТО, летательный аппарат был запрограммирован на поражение цели предварительно введенными координатами и выполнял полет в автоматическом режиме.

Сейчас летательный аппарат готовят к передаче работникам Национальной полиции для проведения расследования. Как правило, в подобных случаях открывается уголовное дело по статье Уголовного кодекса 258 «Террористический акт».

Напомним, что в Авдеевке полицейский лабрадор спас жителей Авдеевки от российского беспилотника со взрывчаткой.