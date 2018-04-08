На Донбассе за сутки боевики совершили 42 обстрела – один боец ВСУ ранен

За прошедшие сутки, 7 апреля, российско-оккупационные войска продолжали игнорировать «пасхальное перемирие» и осуществили 42 обстрела позиций украинских военнослужащих. В результате вражеского огня один украинский боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор обстрелял укрепления ВСУ вблизи Каменки, Талаковки и Водяного.

Гранатометы и стрелковое оружие боевики применили по защитникам Авдеевки и шахты «Бутовка», крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Пищевика, противотанковый ракетный комплекс - в районе Талаковки, а неподалеку Широкиного, Славного и Павлополя - вели снайперский огонь.

Также под обстрелы из стрелкового оружия попали украинские укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкиного, Гнутового и Пищевика.

На Луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Луганским. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Малинового.

Напомним, в зоне проведения АТО возле позиций военнослужащих ВСУ нашли самодельный беспилотник боевиков со взрывчаткой.