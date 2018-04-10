Совет безопасности парализован правом вето России, - комиссар ООН о химатаке в Сирии

Совет безопасности ООН парализован правом вето, которое использует РФ.

Такое мнение выразил в заявлении о применении химоружия в Сирии верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн, передает сайт Организации.

По его словам, доклады с данными о химатаке «демонстрируют беспомощность» мира.

- А ответ мира? Пустые слова, немощные осуждения и Совбез, парализованный использованием вето. Мир - и, в частности, страны с правом вето в Совбезе, должны проснуться, и проснуться быстро, - сказал сотрудник ООН.

Постоянные члены Совбеза - США, КНР, Британия, Франция и РФ - имеют право вето. Москва неоднократно применяла его как при принятии резолюций по российско-украинской войне, так и по другим вооруженным конфликтам, где она так или иначе замешана.

Аль-Хуссейн добавил, что «спустя десятилетия, когда мы считали, что успешно объявили вне закона химическое и биологическое оружие, мир спокойно сидит, пока использование ОМП в Сирии становится нормой».

По состоянию на апреля 2018 года в ООН зафиксировали 34 случая применения химоружия в Сирии.

Напомним, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городке Дума в пригороде Дамаска. Пострадали в разной степени более 500 человек. Запад обвиняет в атаке режим диктатора Башара Асада, однако независимых данных о том, кто применил ядовитый газ, нет.

Вчера, 9 апреля, президент США Дональд Трамп анонсировал быстрый ответ Вашингтона на эту химатаку, не исключив военного воздействия. Союзник Асада РФ свою причастность отрицает, а спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура утверждает, что ситуация чревата конфронтацией мировых игроков.