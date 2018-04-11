«Люди успели спрятаться в укрытие»: Боевики ночью обстреляли частный сектор Авдеевки

В ночь на 11 апреля боевики обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

«Ночью пророссийские боевики обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова. Обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал», - написал он.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители квалифицировали обстрел как «террористический акт», сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

«Поступила информация о двух поврежденных домовладения... Обстрел со стороны оккупированного Донецкая начался в 20:00 и не утихал до 5:00 утра. Вследствие попадания снарядов пострадали домовладения, расположенные по улице Лермонтова. Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна. К счастью, жители дома не пострадали», - говорится в сообщении.

Напомним, в зоне АТО от пули снайпера погиб 19-летний доброволец.