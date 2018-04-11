Россия заявила, что будет сбивать выпущенные по Сирии ракеты США, - Трамп

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Российская Федерация заявила, что будет сбивать выпущенные по Сирии ракеты США.

Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные в Сирии», - написал Трамп.

Трамп также призвал Россию приготовиться к тому, что ракетные удары будут. Кроме того, он отметил, что РФ не должна быть партнером «животных, убивающих своих людей».

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные в Сирии. Приготовься, Россия, потому что они (ракеты) придут, классные, новые и «умные»! Вы не должны быть партнерами убивающего газом животного (президента Сирии Асада), который убивает своих людей и наслаждается этим!» - написал Трамп в твиттере.

Также Трамп считает, что нынешние отношения Америки и России худшие за всю историю.

«Сейчас наши отношения с Россией хуже чем когда-либо прежде, даже во времена "холодной войны". Для этого нет оснований. Наша помощь нужна экономике России, и ее очень легко предоставить. Нам надо, чтобы все государства работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – написал он в Twitter.

Напомним, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городке Дума в пригороде Дамаска. Пострадали в разной степени более 500 человек. Запад обвиняет в атаке режим диктатора Башара Асада, однако независимых данных о том, кто применил ядовитый газ, нет.

Роман Свиридов

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