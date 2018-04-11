Россия заявила, что будет сбивать выпущенные по Сирии ракеты США, - Трамп

Российская Федерация заявила, что будет сбивать выпущенные по Сирии ракеты США.

Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

«Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные в Сирии», - написал Трамп.

Трамп также призвал Россию приготовиться к тому, что ракетные удары будут. Кроме того, он отметил, что РФ не должна быть партнером «животных, убивающих своих людей».

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

«Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные в Сирии. Приготовься, Россия, потому что они (ракеты) придут, классные, новые и «умные»! Вы не должны быть партнерами убивающего газом животного (президента Сирии Асада), который убивает своих людей и наслаждается этим!» - написал Трамп в твиттере.

Также Трамп считает, что нынешние отношения Америки и России худшие за всю историю.

«Сейчас наши отношения с Россией хуже чем когда-либо прежде, даже во времена "холодной войны". Для этого нет оснований. Наша помощь нужна экономике России, и ее очень легко предоставить. Нам надо, чтобы все государства работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – написал он в Twitter.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

Напомним, 7 апреля от 70 до 150 человек погибли, отравившись токсичным газом в частично контролируемом повстанцами городке Дума в пригороде Дамаска. Пострадали в разной степени более 500 человек. Запад обвиняет в атаке режим диктатора Башара Асада, однако независимых данных о том, кто применил ядовитый газ, нет.