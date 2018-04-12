В Николаеве спасатели в сгоревшем доме нашли тела пожилой женщины и ее сына

В четверг ранним утром, 12 апреля, спасатели нашли в сгоревшем частном жилом доме на проулке Млечном Центрального района Николаева тела пожилой женщины и ее сына.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре дома поступило спасателям в 04:50. По вызову выехал дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС в Николаевской области. Координацию тушения пожара осуществляла мобильная группа Главного управления во главе с руководством.

«Во время разведки помещений здания пожарными обнаружено бездыханные тела погибшей женщины 1924 года рождения и ее сына 1958 года рождения. Благодаря принятым мерам спасателей удалось не допустить распространения пламени на расположенный рядом соседский дом», – говорится в сообщении.

В 05:15 спасатели локализовали пожар площадью 30 квадратных метров, а в 05:40 ликвидировали. Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекали десять человек личного состава и три единицы техники ГСЧС. Дополнительно к месту происшествия прибыли аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», «Николаевоблэнерго», бригада скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в николаевском микрорайоне Варваровке при пожаре в жилом доме погибла пожилая женщина