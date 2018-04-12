Великобритания отправила к берегам Сирии подводные лодки, а Россия привела войска в боевую готовность, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова поддержать военные действия против режима Асада в Сирии без согласия со стороны парламента.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники.

По их данным, Мэй считает, что для предотвращения повторения химической атаки вблизи Дамаска ответные меры должны быть приняты в срочном порядке. Также она не хочет просить президента США Дональда Трампа откладывать удар из-за ее консультаций с парламентом.

При этом глава оппозиционной Лебористской партии Джереми Корбин требует от правительства вынести вопрос участия Великобритании в ударе по Сирии на голосование в парламенте.

В то же время, The Telegraph сообщает, что Мэй приказала британским подводным лодкам подойти к Сирии на расстояние ракетного выстрела и быть готовыми к ударам по режиму Асада, которые могут начаться уже в четверг вечером.

Издание также сообщает, что премьер отозвала министров с пасхальных каникул и созвала экстренное заседание правительства, на котором обсудят возможное нанесение удара по Сирии.

В то же время россия привела в готовность войска противовоздушной обороны, разведки и ударные силы вооруженных сил. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«Это связано с возможным ракетным ударом США по Сирии, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов», — отмечает издание.

Напомним, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».