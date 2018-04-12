Вертолеты Ми-8 с хлором устроили химическую атаку, прилетев с авиабазы ВВС Асада, - Bellingcat

7 апреля за полчаса до химатаки в Думе наблюдатели заметили два Ми-8, которые летели на юго-запад с авиабазы Думайр в направлении города, и сразу после отравления жителей в районе этого населенного пункта видели два вертолета. Ми-8 режим Асада использовал для «хлорных атак» и ранее.

Об этом говорится в исследовании волонтерской группы OSINT-разведчиков Bellingcat об этой трагедии в Сирии.

Аналитики исследовали шесть видеозаписей (все доступны по ссылке выше), которые демонстрируют последствия инцидента. Первое видео выложено 8 апреля в 00:20 по местному времени - видно множество тел на первом этаже дома. Второе видео появилось в 03:46: оператор показывает тела на лестнице и втором этаже того же дома, и демонстрирует дыру в крыше на третьем этаже.

На крыше здания видно крупный баллон для сжатого газа - такого же типа, который использовался ранее для атак с применением хлора. Как утверждают расследователи, такие же контейнеры с хлором находили в местах химатак в Хан аль-Ассаль (август 2017-го), Алеппо и Саракебе (апрель 2017-го).

«Разведчики» Bellingcat заявляют, что только в этом здании погибли минимум 34 человека, большинство - дети и подростки. Из них 23 скончались на первом этаже, 10 - на втором, а один человек умер на лестнице между этажами.

По данным Сирийского наблюдательного пункта по правам человека, было по меньшей мере два удара с применением химикатов. При первом, который произошел около 16:00 в пекарне на улице Омара бен аль-Хаттаба, пострадали 15 человек. Повторная атака случилась в 19:30 близ площади аль-Шухада рядом с мечетью Нуман: от нее погибли 55 человек и пострадали 860.

Примерно такие же данные дает и сирийский Центр документирования нарушений, который утверждает, что в пекарне люди отравились хлором, а около мечети - неизвестным веществом, так как симптомы у пострадавших «не совсем типичны для хлора». Центр, ссылаясь на мнение врача на месте, полагает, что нападавшие использовали нервно-паралитическое вещество. На это, говорят в Центре, указывают суженные зрачки жертв и пострадавших, ожоги роговицы, цианоз, конвульсии, пена изо рта, замедленное сердцебиение и другие симптомы. Этот источник говорит о 20 погибших от второй атаки.

Сирийские спасатели «Белые каски» пишут о том, что второй удар был в 19:45, и о 43 погибших. Они считают, что был применен какой-то фосфорорганический химикат.

«На основе доступных данных и материалов... высока вероятность того, что смертоносная атака в 19:30 произошла из-за сброса с вертолета газового баллона, наполненного, вероятнее всего, хлором. Вертолет прилетел с базы Думайр», - делают вывод Bellingcat.

Напомним, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».