У нас есть доказательства применения режимом Асада химоружия, - Президент Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что существуют доказательства применения режимом Башара Асада химического оружия в сирийском городе Дума.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «LCI».

«У нас есть доказательства, что на прошлой неделе было использовано химическое оружие, и что оно было использовано режимом Башара Асада», — сказал французский лидер.

Макрон заявил, что своевременно примет решение относительно ответа на ситуацию в Сирии. По его словам, это будет сделано в тот момент, когда он посчитает, что это решение является наиболее полезным и эффективным.

Он также рассказал, что поддерживает контакт с президентом США Дональдом Трампом по ситуации в Сирии.

Напомним, в подконтрольном сирийским повстанцам городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля произошла химическая атака, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек.

Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что «на подходе хорошие, новые и «умные» ракеты».