Донбасс может стать для России такой же целью, как Сирия, - посол Польши

Восточная Украина и Донбасс могут стать для России такой же целью, как Сирия.

Об этом на форуме по безопасности в Киеве заявил посол Польши в Украине Ян Пекло, передает РБК-Украина.

В частности, Пекло отметил, что самым важным фактором противодействии российской агрессии и гибридной войне являются западные ценности.

- Да, нам нужно единство, нам нужно говорить о единстве. Это нелегко, потому что российские вооруженные силы дестабилизируют Европейский союз, дестабилизируют континент, - сказал он.

Пекло также подчеркнул, что действия России «создают проблемы в Сирии».

- Сегодня мы слышим плохие новости из Сирии. Конфронтация ухудшается и есть опасения что Донбасс и восточная Украина будут такой же целью. Мы стараемся помочь, потому что мы являемся соседями. Безопасность Украины означает безопасность Европы и безопасность Польши, - добавил Пекло.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как российская техника едет к украинской границе.