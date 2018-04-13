Боевики активно обстреливают позиции ВСУ из тяжелого вооружения, один военнослужащий погиб

В течение суток, 12 апреля, российско-оккупационные войска совершили 66 обстрелов по позициям украинских защитников, продолжая игнорировать режим полного прекращения огня. В результате вражеских обстрелов, один украинский защитник погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты вели огонь по позициям ВСУ в Песках и Водяном. Минометы калибра 82 мм применили вблизи шахты «Бутовка», Талаковки и Водяного, вооружения БМП – неподалеку Талаковки и Водяного, а зенитные установки – в районе Опытного и шахты «Бутовка». Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны наши позиции вблизи Авдеевки, шахты «Бутовка», Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкиного и Гнутового. Кроме этого, в районе Песков, Павлополя и Авдеевки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и зенитной установки агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Троицкого. Минометы калибра 82 мм враг применил по защитникам Крымского, в районе Луганского – стрелял из БМП и зенитной установки, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – обстреляны защитники Железного и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов попали защитники Новозванівки и Светлодарска.

Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее сообщалось, за прошедшие сутки, 7 марта, боевики три раза нарушили режим тишины - один украинских военнослужащий получил ранение.