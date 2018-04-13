В Кремле занимаются созданием предпосылок для ввода войск РФ в Украину осенью, - СБУ

Группа в окружении президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина занимается созданием предпосылок для ввода войск России в Украину уже осенью этого года.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко, передает «РБК-Украина».

- Мы владеем информацией о планах российской стороны, знаем о существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения, - отметил Кононенко.

По словам Кононенко, СБУ знает о таких планах и не даст РФ их реализовать.

- Для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов. Но мы не дадим им реализовать эти планы, будем и впредь разоблачать подрывную деятельность российских спецслужб, - добавил он.

Напомним, ранее было опубликовано видео, как российская техника едет к украинской границе. Позже глава СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия разместила «Искандеры» у границы с Украиной.