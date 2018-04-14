Любая современная химлаборатория способна синтезировать вещество, при помощи которого были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом говорится в докладе посольства России в Лондоне, распространенном по инциденту в Солсбери, сообщает РИА «Новости».

«Принимая во внимание обширную научную литературу, можно с уверенность сказать, что любая современная химическая лаборатория способная синтезировать «Новички», - говорится в докладе.

Напомним, что Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что шпиона Скрипаля отравили именно «Новичком». Этот яд в свое время создали в секретной лаборатории в СССР.

Отметим, в марте 2014 года президент РФ Владимир Путин отказался признать, что украинские военные базы в Крыму блокировали российские военные. При этом он заявил, что форму, похожую на обмундирование российской армии, можно купить в любом военторге.