СБУ обезвредила две группы российских диверсантов, пытавшихся ухудшить отношения Украины и Польши

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали преступников, которые подорвали польский «Мемориал Орлят» во Львове на Лычаковском кладбище 13 марта.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает пресс-служба ведомства.

Оперативникам спецслужбы удалось задокументировать, что преступники купили за 800 долларов автомобиль с иностранной регистрацией, с которого и бросили гранату в польский мемориал.

- Это транспортное средство и стало единственной зацепкой, которая помогла раскрыть преступление, — акцентировал Кононенко.

По его словам, преступники также 23 марта 2018 года подпалили транспортное средство, но событие не получило огласки. Поэтому спецслужбы РФ дали указание провести повторную акцию с видеофиксацией подпала автобуса. Но эта акция уже полностью контролировалась сотрудниками СБУ.

В конечном итоге двое преступников были задержаны в Киеве. Против них открыто уголовное дело по статье «террористический акт».

По словам Кононенко, во время обысков у подозреваемых было изъято травматическое оружие и листовки, идентичные расклеенным во Львове.

Обоим фигурантам суд выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

- Это преступление — очередная провокация, инспирированная для запугивания населения, в первую очередь иностранных граждан, для создания усложнений в отношениях нашей страны с Республикой Польша, — уверен заместитель Главы СБУ.

Еще одну группу диверсантов силовикам удалось нейтрализовать в Чернигове. Ее участники также осуществили несколько акций по заказу российских спецслужб.

- Мы установили, что преступники причастны к совершению актов вандализма к объектам польского и еврейского культурно-религиозного наследия, — сказал Кононенко.

В частности, на Волыни участники этой группы разрисовали и пытались разбить кресты братской могилы польских пограничников, погибших в боях с Красной армией в сентябре 1939 года. А также нанесли антисемитскую надпись на дом иудейского общества в Сумах.

Во время обыска у второй группы диверсантов было обнаружены тротиловые шашки, гранаты и антиукраинская символика.

Он также добавил, что спецслужба сегодня успешно ведет и другие российские террористические группы, замышляющие на подобные преступления.

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