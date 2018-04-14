Николаевский депутат, обвинявший ВСУ в «бомбежках Донбасса», ранее просил, чтобы его арестовало СБУ

Валерий Колесников Депутат Николаевского областного совета от партии «Укроп» Валерий Колесников в январе 2017 года просил, чтобы его арестовала Служба безопасности Украины.

Соответствующее обращение он тогда опубликовал на своей странице в Facebook.

Обращение он адресовал председателю СБУ Василию Грицаку. Колесников пишет, что на него составили «донос» в Управление СБУ в Николаевской области, и его вызвали на допрос. Депутат пишет, что из-за пенсии в 2800 гривен у него нет финансовой возможности часто посещать СБУ, и просит заключить его под стражу «до полного выяснения обстоятельств».

В комментарии к этому обращению бывший мэр Николаева Андрей Стулин сообщил, что у Колесникова «техника работает в Крыму».

«Валерий Викторович, ну не туда ты тратишь силы. У нас страна абсурда и ничего не изменишь. Толкач (автор «доноса» - ПН), между прочим, был сильно возмущен работой твоей какой-то техники в Крыму. Мол, работаешь на экономику оккупанта. А вот про липецкий завод Порошенко он почему-то не вспомнил», - написал Стулин.

Напомним, ранее Валерий Колесников заявил, что «ВСУ бомбили окраины Донецка». Ранее Колесников сказал, что не понимает, как можно ездить в общественном транспорте «в костюме за 1000 долларов».