С 30 апреля формат АТО изменится на Операцию объединенных сил, - Порошенко

С 30 апреля формат проведения Антитеррористической операции на Донбассе должен измениться на Операцию объединенных сил.

Об этом сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

«Это кардинально меняет организацию управления военной структурой – руководство переходит к ВСУ, у них появляются дополнительные полномочия по реагированию на агрессию, а части и подразделения Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и другие силовые органы переходят в подчинение Вооруженным силам Украины».

«Это сделает действия украинских военных гораздо более эффективными не только в отражении вооруженной агрессии, но и в противодействии диверсионным группам. И Украинское государство должно быть объединенным, сильным, вместе с украинским народом для того, чтобы противодействовать этим угрозам», - сообщил Порошенко.

Напомним, что 16 марта Порошенко объявил о юридическом завершении Антитеррористической операции.